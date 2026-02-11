Llevan las 'Brigadas que Resuelven' a más de 800 personas

Por: Carlos Nava 10 Febrero 2026, 22:28

Rafael Ramos, titular de Participación Ciudadana, destacó que estas brigadas no solo son módulos de atención, sino un ejercicio de escucha activa

Con el objetivo de mantener un gobierno itinerante y cercano a la población, el Gobierno de Monterrey puso en marcha este martes el programa “Brigadas que Resuelven”. En su jornada inaugural, el despliegue benefició a más de 800 habitantes del sector sur de la ciudad. El programa, coordinado por la Secretaría de Participación Ciudadana bajo las instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, busca descentralizar los servicios municipales y llevar soluciones directas a las colonias sin que los ciudadanos tengan que trasladarse a las oficinas centrales. Un compromiso de cercanía y resolución Durante el arranque, Rafa Ramos, titular de Participación Ciudadana, destacó que estas brigadas no solo son módulos de atención, sino un ejercicio de escucha activa. “Estamos cumpliendo la instrucción de nuestro alcalde de estar cerquita de la gente... estamos conociendo a los ciudadanos, escuchándolos, pero sobre todo resolviéndoles”, afirmó el funcionario.

Ramos detalló que este modelo de atención se replicará cada martes en distintos puntos de la capital regiomontana, asegurando que los beneficios lleguen a todos los rincones del municipio.

Servicios disponibles para la comunidad

Las brigadas integran módulos de todas las dependencias municipales, ofreciendo trámites de alta demanda en un solo lugar. Entre los apoyos destacados en esta primera edición se encuentran:

Programas Sociales: Registro para la Tarjeta Regia Plus , información sobre microcréditos y talleres de autoempleo.

Salud y Bienestar: Atención médica, campañas de vacunación y servicios de bienestar animal.

Trámites Legales: Asesoría y gestión de testamentos.

Recreación: Actividades lúdicas para niños y familias, incluyendo la unidad de "Regio Ruta".

Con este arranque, el municipio de Monterrey reafirma su estrategia de atención directa, convirtiendo los espacios públicos en centros de gestión integral para las familias regiomontanas.