Llevan concierto a Centrito Valle en San Pedro

El arranque de este programa se hizo con la presencia del cantante Lasso, así como ciudadanos que visitaron comercios y restaurantes de la zona

Con el fin de regresar el estatus como icono del comercio y entretenimiento, el Municipio de San Pedro dio inicio al programa “Vuelve Centrito”.

El arranque de este programa se hizo con la presencia del cantante Lasso, así como ciudadanos que visitaron comercios y restaurantes de la zona.

Mauricio Farah, alcalde de San Pedro, señaló que de la misma manera en que inicia el proyecto “Vuelve a Centrito”, años atrás también arrancaron eventos como San Pedro de Pinta, por lo que auguró que este programa tendrá éxito.

El edil invitó al público a correr la voz entre todos sobre las actividades y conciertos que se estarán llevando a cabo.

“Esto lo estamos haciendo con el mayor cariño del mundo, porque desde el inicio de la administración nos habíamos dado cuenta de que el Centrito se había apagado un poco”, expresó.

La idea es hacer de este un espacio seguro, atractivo, revivir este famoso centrito. Tener actividades importantes cada 15 días, culturales, artísticas para toda la familia; así que corran la voz entre sus conocidos de todo esto que estamos realizando y que es para ustedes”.

El programa “Vuelve a Centrito” contempla actividades artísticas, eventos gastronómicos, dinámicas para niñas y niños y presentaciones culturales.

Además, habrá conciertos de formato pequeño y ambiente familiar en el estacionamiento ubicado sobre la calle Orinoco, para que los asistentes tengan la oportunidad de acudir a cenar en los establecimientos aledaños.

Para estos eventos no se cerrará la circulación vehicular.