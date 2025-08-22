Llevan brigadas de fumigación para controlar la rickettsia

Escobedo pidió a la población reportar presencia de garrapatas para que brigadas de fumigación actúen y así prevenir casos de rickettsia en la comunidad

Para evitar la propagación de garrapatas y con ello la enfermedad de la rickettsia transmitida por picaduras a las personas, el municipio de Escobedo exhortó a la población a reportar este problema para atenderlo con las brigadas de fumigación.

Felipe Canales, Secretario de Ayuntamiento de la Ciudad, explicó que actualmente la Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección de Salud Municipal, tiene un plan integral de atención, además de las fumigaciones, dando atención a reportes ciudadanos, brigadas de información y campañas de concientización ciudadana.

Agregó que las acciones se complementan con la participación de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, que realiza campañas de desparasitación y atención directa a mascotas.

Con estas medidas se busca evitar que perros y gatos sean portadores de garrapatas y actúen como vectores de la enfermedad.

La estrategia también se enfoca en informar a la población sobre los síntomas de la rickettsia, tales como fiebre, dolor de cabeza, erupciones en la piel y malestar general.

Esta campaña tiene el objetivo de informar que, ante la aparición de cualquiera de estos signos, las personas acudan de inmediato a atención médica para evitar complicaciones.

El gobierno municipal invitó a las familias a mantener sus patios y jardines limpios, así como a vigilar la higiene y salud de sus mascotas, acciones clave para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.

Las campañas se mantienen activas y cualquier reporte o solicitud de fumigación puede realizarse a través de la línea directa 81-3451-3514, así como en el Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE) en el 81-8384-5901, donde se brinda orientación y atención a la población.