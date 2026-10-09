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Llevan ayuda aérea a comunidades aisladas de Santa Catarina

Por: Jared Villarreal

07 Octubre 2026, 22:58

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Durante las labores, los equipos de emergencia ingresaron a las comunidades de Canoas, Santa Cruz, Tunalillo, San Antonio y Los Llanitos

Llevan ayuda aérea a comunidades aisladas de Santa Catarina

Un operativo de ayuda humanitaria permitió llevar atención médica y alimentos a familias de comunidades que permanecen incomunicadas en la zona de la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León coordinaron desde las primeras horas de este miércoles un puente aéreo en conjunto con personal del DIF Municipal, la Secretaría de Salud y Protección Civil de Santa Catarina.

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Atienden a familias de cinco comunidades

Durante las labores, los equipos de emergencia ingresaron a las comunidades de Canoas, Santa Cruz, Tunalillo, San Antonio y Los Llanitos, donde brindaron atención médica y entregaron despensas a las familias afectadas.

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Protección Civil de Nuevo León informó que las acciones concluyeron tras completar el recorrido por estas comunidades, como parte de las labores de apoyo a las personas que permanecen con dificultades para comunicarse y trasladarse debido a las condiciones de la zona.

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