Llevan apoyos a mujeres en 25 municipios de Nuevo León

El Gobierno amplía la cobertura del programa 'Ayudamos a las Mujeres', que en menos de dos meses ha entregado más de 20 mil tarjetas en 25 municipios

El Gobierno de Nuevo León amplía la cobertura del programa “Ayudamos a las Mujeres”, con el que en menos de dos meses se han entregado más de 20 mil tarjetas en 25 municipios del estado.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, encabezó en la colonia La Alianza, en Monterrey, una nueva jornada de entrega, donde fueron distribuidas alrededor de 2 mil 700 tarjetas.

Durante el evento, el funcionario destacó que el objetivo es llevar estos beneficios más allá de la zona metropolitana y atender a mujeres de comunidades de todo Nuevo León.

Las nuevas tarjetas, además del apoyo económico, ofrecen cuatro viajes gratuitos, acceso a servicios médicos y otros beneficios para las beneficiarias.

Arratia Cruz señaló que la estrategia busca brindar un respaldo integral a las mujeres y sus familias, particularmente a quienes enfrentan dificultades económicas.

El recorrido también ha incluido municipios como Santiago, Allende, Aramberri y General Zaragoza, donde se han acercado programas y servicios a mujeres de distintas comunidades.

El secretario aseguró que las acciones continuarán en los diferentes municipios del estado para ampliar la cobertura y garantizar que los apoyos lleguen a las mujeres que más los necesitan.

Con esta estrategia, el Gobierno estatal busca fortalecer la atención social y mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres y sus familias en Nuevo León.