Llevan a cabo operativo chocolate frente a clínica 21 del IMSS

La baja temperatura que se registró la mañana del lunes, provocó que una vez más Protección Civil asistiera las personas que duermen en condiciones de calle y a quienes esperan a fuera de hospitales.
A las seis de la mañana, elementos de esta corporación y el director de PCNL Erick Cavazos, salieron a repartir chocolate caliente y cobijas.
Las unidades con el alimento llegaron hasta la avenida Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón frente al hospital de zona número 21.
En este lugar entregaron chocolate a quienes dormían sobre la banqueta.
Asimismo personas que esperaban afuera del hospital, esperando noticias de un familiar internado.
A cada uno de ellos, los rescatistas entregaron el chocolate y les ofrecieron una cobija.
A esa hora de la mañana el termómetro marcaba los cinco grados centígrados
Estos operativos serán similares en otros puntos de la ciudad mientras persistan las temperaturas de un dígito.