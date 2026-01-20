Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Llevan a cabo operativo chocolate frente a clínica 21 del IMSS

Por: Marcial Pasarón

19 Enero 2026, 09:37

Compartir

A las seis de la mañana, elementos de esta corporación y el director de PCNL Erick Cavazos, salieron a repartir chocolate caliente y cobijas.

La baja temperatura que se registró la mañana del lunes, provocó que una vez más Protección Civil asistiera las personas que duermen en condiciones de calle y a quienes esperan a fuera de hospitales.

A las seis de la mañana, elementos de esta corporación y el director de PCNL Erick Cavazos, salieron a repartir chocolate caliente y cobijas.

Las unidades con el alimento llegaron hasta la avenida Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón frente al hospital de zona número 21.

En este lugar entregaron chocolate a quienes dormían sobre la banqueta.

Asimismo personas que esperaban afuera del hospital, esperando noticias de un familiar internado.

A cada uno de ellos, los rescatistas entregaron el chocolate y les ofrecieron una cobija.

A esa hora de la mañana el termómetro marcaba los cinco grados centígrados

Estos operativos serán similares en otros puntos de la ciudad mientras persistan las temperaturas de un dígito.

Comentarios