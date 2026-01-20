Llevan a cabo operativo chocolate frente a clínica 21 del IMSS

A las seis de la mañana, elementos de esta corporación y el director de PCNL Erick Cavazos, salieron a repartir chocolate caliente y cobijas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La baja temperatura que se registró la mañana del lunes, provocó que una vez más Protección Civil asistiera las personas que duermen en condiciones de calle y a quienes esperan a fuera de hospitales.

A las seis de la mañana, elementos de esta corporación y el director de PCNL Erick Cavazos, salieron a repartir chocolate caliente y cobijas.

Las unidades con el alimento llegaron hasta la avenida Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón frente al hospital de zona número 21.

En este lugar entregaron chocolate a quienes dormían sobre la banqueta.

Asimismo personas que esperaban afuera del hospital, esperando noticias de un familiar internado.

A cada uno de ellos, los rescatistas entregaron el chocolate y les ofrecieron una cobija.

A esa hora de la mañana el termómetro marcaba los cinco grados centígrados

Estos operativos serán similares en otros puntos de la ciudad mientras persistan las temperaturas de un dígito.