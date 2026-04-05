Llevaba bolsa de regalo con 111 dosis de cocaína

Un hombre fue detenido por policías de Monterrey en calles de la colonia 10 de marzo, tras encontrarle dosis de droga durante una revisión

Policías de Monterrey detuvieron a un joven al presuntamente encontrarle al interior de una bolsa de regalo 111 dosis con una sustancia sólida similar a la cocaína, en la colonia 10 de marzo.

La captura de Christian Alejandro R., de 18 años,, se registró a las 22:40 horas del jueves, en el cruce de las calles Centenario Zapata y 20 de noviembre.

Los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron a un joven realizando sus necesidades fisiológicas, el cual al ver la presencia de las autoridades, trató de emprender la huida.

Metros más adelante, los uniformados municipales lograron su captura.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.