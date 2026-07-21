Lleva UANL la ciencia a secundarias de Nuevo León

El programa DivulgaCiencia UANL ha beneficiado a más de mil estudiantes de secundaria en los municipios de Linares y Guadalupe

Con el objetivo de despertar el interés por la ciencia, la investigación y la tecnología entre las nuevas generaciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) puso en marcha el programa DivulgaCiencia UANL, con el que durante el primer semestre de 2026 ha beneficiado a más de mil estudiantes de secundaria en los municipios de Linares y Guadalupe.

La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la población mediante actividades dinámicas e interactivas, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

El secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la UANL, José Ignacio González Rojas, señaló que el programa pretende establecer una estrategia permanente para llevar el conocimiento generado en la Universidad directamente a la sociedad y fomentar la apropiación social de la ciencia.

Como parte de las actividades, estudiantes y docentes de facultades y preparatorias técnicas impartieron talleres sobre robótica, electricidad, constelaciones, realidad virtual, extracción de ADN y entomología en cinco planteles de educación secundaria.

Las jornadas iniciaron el 8 de mayo en la Secundaria Técnica 23 Eduardo Livas Villarreal, en Linares, y posteriormente se realizaron en cuatro escuelas del municipio de Guadalupe, alcanzando a más de un millar de adolescentes.

DivulgaCiencia UANL forma parte de la Estrategia Nacional de Divulgación de Ciencias y Humanidades y tiene como meta beneficiar a más de 11 mil estudiantes de nivel básico y medio superior en todo el estado.