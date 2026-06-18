Lleva UANL folklore mexicano a festival en Portugal 

El formato del festival permitió a los universitarios acercarse a la población del municipio de Almeirim, ubicado a 90 kilómetros al norte de la capital Lisboa

La Compañía Titular de Danza Folklórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León participó en el Festival Internacional de Folklore, Fiestas y Artes de Portugal, como parte de su compromiso de difundir la música y bailes tradicionales de México en el extranjero.

Con la invitación del Embajador de México en Portugal, Bruno Figueroa, al Rector Santos Guzmán López, la delegación de la UANL fue la única representación universitaria mexicana en el festival europeo con un total de 16 bailarines, dirigidos por Said Carlos Blanco Alejos, y seis músicos del grupo Pico de Gallo, encabezados por Juan Ángel Gutiérrez Macías.

El evento reunió diversos países del mundo como Argentina, Colombia, Ecuador, Eslovaquia, Guinea Bissau, India, Italia, Lituania y Polonia para promover el intercambio cultural.

La Compañía Titular de Danza Folklórica de la UANL mostró un variado repertorio con estampas de Baja California Norte, Jalisco, Nuevo León y Michoacán, con una duración de 10 a 15 minutos por presentación.

El formato del festival les permitió a los universitarios acercarse a la población del municipio de Almeirim, ubicado a 90 kilómetros al norte de la capital Lisboa.

Para una pareja de bailarines universitarios, el festival marcó un hito personal al ser su primer viaje al extranjero como integrantes de la compañía, en el que resaltan el aprendizaje que les dejó esta nueva experiencia.