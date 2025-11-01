Info 7 Logo
Lleva Servicios Públicos Guadalupe operativo 'Truco o Limpieza'

Por: Jared Villarreal

31 Octubre 2025, 15:08

La iniciativa buscó darle un toque festivo a las labores cotidianas de limpieza y reafirmar la importancia de mantener los espacios públicos en buen estado

Personal de Servicios Públicos del municipio de Guadalupe llevó a cabo el operativo “Truco o Limpieza”, una jornada especial de deshierbe y poda en avenidas principales, en la que los trabajadores participaron disfrazados de monstruos, brujas y otros personajes alusivos al Halloween.

La iniciativa buscó darle un toque festivo a las labores cotidianas de limpieza y, al mismo tiempo, captar la atención de la ciudadanía sobre la importancia de mantener los espacios públicos en buen estado.

A través de esta dinámica, el municipio promovió una cultura de responsabilidad compartida, recordando que la celebración y el cuidado del entorno pueden ir de la mano.

Durante el operativo, los equipos recorrieron diferentes puntos de la ciudad con unidades decoradas con motivos de la temporada, generando sonrisas entre vecinos y transeúntes.

Con acciones como esta, el Gobierno de Guadalupe busca fortalecer el sentido comunitario y el respeto por la limpieza urbana, demostrando que también se puede celebrar contribuyendo al bienestar de la ciudad.

