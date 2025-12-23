Lleva Santa regalos y alegría a niños del DIF Capullos

La visita tuvo como objetivo brindar un momento de esparcimiento y calidez emocional a quienes forman parte de la comunidad de Capullos durante estas fechas

En una jornada marcada por la ilusión y el espíritu festivo, la Navidad llegó de manera anticipada al centro DIF Capullos.

Las niñas, niños y adolescentes que residen en la institución recibieron la visita especial de Santa Claus, quien transformó la mañana en una celebración llena de sorpresas y alegría.

La celebración contó con la presencia de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el gobernador Samuel García, quienes encabezaron la logística para llevar la Navidad directamente a las villas del centro.

Ambos convivieron con los menores, participando en la entrega de juguetes y capturando momentos de felicidad que definieron la jornada.

Desde las primeras horas de este lunes, el icónico personajerecorrió las instalaciones para convivir con los menores, entregando personalmente obsequios.

La visita tuvo como objetivo brindar un momento de esparcimiento y calidez emocional a quienes forman parte de la comunidad de Capullos durante estas fechas decembrinas.

Las autoridades destacaron que llevar la Navidad a Capullos es más que entregar un regalo; es compartir amor, sonrisas y asegurar que las niñas y niños sientan la magia de esta temporada.

La convivencia, que ya se ha vuelto una tradición en la gestión actual, refuerza el compromiso de las autoridades con el bienestar emocional de los niños bajo resguardo del Estado, permitiéndoles disfrutar de una festividad digna y llena de esperanza.