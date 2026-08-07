Lleva Santa Catarina lentes gratis hasta los hogares

El programa 'Bienestar a la Vista' ha entregado más de 500 pares de lentes a personas con dificultades visuales en distintas colonias

Como parte del programa "Bienestar a la Vista", el Gobierno de Santa Catarina continúa acercando apoyos que fortalecen la salud y la economía de las familias, mediante la entrega gratuita de lentes directamente en los hogares de personas adultas mayores.

La presidenta del DIF Municipal, Elizabeth Galicia Ruiz, realizó un recorrido por la colonia López Mateos para entregar los anteojos a beneficiarios que previamente participaron en las jornadas de exámenes oftalmológicos organizadas por el Municipio.

"Continuamos impulsando la salud en Santa Catarina. Por instrucción del alcalde Jesús Nava, estamos llevando los lentes hasta los domicilios de nuestros adultos mayores, contribuyendo a mejorar su calidad de vida", expresó la titular del DIF.

El programa "Bienestar a la Vista" está dirigido a habitantes de Santa Catarina con alguna dificultad visual, brindando lentes sin costo a niñas y niños a partir de los cuatro años de edad, personas adultas y adultos mayores.

A la fecha, la administración municipal ha entregado más de 500 pares de lentes y mantiene activas las jornadas de valoración visual en distintas colonias del municipio, con el objetivo de que más ciudadanos puedan acceder a este beneficio.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Catarina refrenda su compromiso de impulsar programas que favorezcan la salud, el bienestar y una mejor calidad de vida para las y los santacatarinenses.