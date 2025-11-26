Lleva Samuel García programa 'Apoyamos a las Mujeres' a Cadereyta

Por: Danea Lázaro 25 Noviembre 2025, 15:54

García Sepúlveda destacó acciones en seguridad, movilidad y justicia para mujeres, así como la reducción de 44% en feminicidios y la expansión de Centro Violeta

El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó en Cadereyta Jiménez la entrega de tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres”, una iniciativa que impulsa la autonomía económica de cuidadoras y jefas de familia mediante un apoyo mensual de $2,000 pesos y acompañamiento integral. “Esto nada más es para las mujeres, $2,000 pesos mensuales para que nunca más dependan de un hombre. Solas, dignas, fuertes.” García Sepúlveda destacó acciones en seguridad, movilidad y justicia para las mujeres, así como la reducción del 44% en feminicidios y la expansión de Centros Violeta, escuelas de tiempo completo y estancias infantiles. “El Nuevo León es para las mujeres y van a ver con hechos todo lo que estamos haciendo. Cuando llegamos dijimos: el gabinete tiene que tener más mujeres que hombres, y lo logramos y no solo eso, creamos la secretaria de las mujeres en Nuevo Léon” El gobernador invitó a las asistentes a difundir el programa para alcanzar la meta de 160 mil beneficiarias en todo el estado.