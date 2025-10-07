Lleva Samuel García al Senado modelo Hambre Cero

El mandatario estatal estuvo acompañado de la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, a quien atribuyó el éxito de Hambre Cero

Durante su visita de trabajo a la Ciudad de México, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, participó en el evento Visionarios 2030, donde presentó el programa Hambre Cero Nuevo León, buscando que pueda replicarse en todo el país.

Esta estrategia integral de combate a la pobreza extrema ayudó a reducirla en un 77%, gracias a que se ha logrado llevar alimento a más de 351,000 personas en todo el estado.

“Nuestra meta clara, mi compromiso es poner bandera blanca en Hambre Cero en Nuevo León, y compartir este proyecto y este movimiento con todos los estados de la república. Creamos desde inicio una estrategia que para mí es fundamental el subrayar que fue integral y que fue multisectorial. Creamos un modelo junto con la academia, las universidades jugaron un papel muy importante, junto a la iniciativa privada, el congreso que nos ayudó a sacar la Ley del No Desperdicio de Alimentos”, destacó.

El mandatario estatal estuvo acompañado de la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, a quien atribuyó el éxito de Hambre Cero y reafirmó que su participación es clave para lograr erradicar por completo la pobreza extrema en Nuevo León para 2027.

“El que se demuestre que con esta agenda y con voluntad puedes llevar a tu estado a cero pobreza y cero hambre, es el mayor legado que se va a dejar, y tiene nombre y apellido: Marta Herrera”, subrayó el Mandatario estatal.

Hambre Cero Nuevo León contempla tres ejes principales de operación, los cuales son atención a quien más lo necesite, apoyo a emprendimientos mediante microcréditos y recuperación del desperdicio de alimentos.

Visionarios 2030: Primera Generación, fue celebrado en el Senado de la República con motivo de los 10 años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.