Lleva regia la tradición de la tortilla hasta África

A miles de kilómetros de casa, entre nuevos paisajes y costumbres distintas, Irene Martínez Granja encontró la manera de mantener viva una tradición que la acompaña desde niña: hacer tortillas.

Originaria de Monterrey, Irene vive desde hace cinco años en el país ubicado en la costa occidental del continente, donde decidió emprender con este producto.

Logró recrear las tortillas, adaptando la receta a los ingredientes disponibles en aquel continente.

Al principio no fue fácil pero la experiencia que trae de su familia, que desde 1981 tiene una tortillería en Monterrey, le permitió conocer a fondo el proceso, desde la nixtamalización.

El verdadero reto fue conseguir cal, un ingrediente esencial. Tras más de un año de ensayo y error, Irene dio con el punto exacto.

Su venta comenzó entre la comunidad hispana; de boca en boca. Hoy los ghaneses también disfrutan las tortillas de “La Regia”, marca bajo la cual Irene las elabora en su casa con ayuda de su cuñado.

Cada día producen alrededor de 200 tortillas.

Un paquete de 20 tiene un valor de 90 cedis, aproximadamente 160 pesos mexicanos.

Fue en la Tortillería de la familia Garza, ubicada en la colonia Laderas del Topo Chico, municipio de Monterrey, en donde Irene aprendió la receta.

- ¿Hasta qué punto aspiras Irene?

“Mis planes a futuro es abrir un restaurante aquí, pero en sí con la temática de México del norte al sur, no quedarme con solo una parte, mostrar en sí México, todo, estoy muy orgullosa de México, de Monterrey”, expresó.