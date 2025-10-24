Lleva NL programa 'Ayudamos a las Mujeres' a Juárez

Con este programa se aumentará el apoyo mensual a $2,000 pesos y ofrecerá transporte gratuito y acompañamiento integral en Nuevo León

Con el propósito de brindar apoyo a las mujeres cuidadoras de familia, el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, lideraron la entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres" en el municipio de Juárez.

Acompañado por la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, y el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, el mandatario estatal subrayó la importancia de este programa como un paso decisivo hacia la justicia social y la equidad en la entidad.

"Hoy Nuevo León va a tener nuevas carreteras, nuevas líneas del Metro, nuevos camiones, nueva policía, nueva presa y, encima, el programa social más importante en la historia de Nuevo León, que genera justicia, que genera equidad y que reconoce todo lo que ustedes hacen por su familia y por Nuevo León”, afirmó el gobernador.

En el evento, el mandatario estatal anunció el incremento en el apoyo económico para las madres jefas de familia, quienes pasarán de recibir $800 a $2,000 pesos mensuales, asegurando que dicho apoyo está garantizado para los próximos dos años.

"Les pido que pasen la voz, que compartan y puedan tener al mes los dos mil pesos, para lo que ustedes quieran; ustedes son las mejores en saber en qué se va a gastar esto”, instó.

Adicionalmente, y como parte de los apoyos, el gobernador anunció el servicio gratuito de transporte público para mujeres de 10:00 a 13:00 horas, gracias a la gestión del secretario general, Miguel Flores.

Por su parte, Rodríguez destacó que el programa surge del reconocimiento al esfuerzo diario de las mujeres de Nuevo León.

“Cuando una mujer se siente acompañada, su fuerza no solo sostiene un hogar, sino toda la comunidad; por ustedes es que nace este programa ‘Ayudamos a las Mujeres’, porque su esfuerzo es lo más valioso”, expresó. También hizo un llamado a mantener la esperanza y la unidad.

El secretario enfatizó que el programa ofrece un acompañamiento integral que va más allá del beneficio económico.

"No solo es dinero; este apoyo viene acompañado de salud, de educación, de transporte y de respaldo al emprendimiento. Todo esto tiene un propósito: fortalecer la economía de los hogares de Nuevo León y reconocer el trabajo que las mujeres realizan todos los días”, detalló Flores.

El evento, organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, contó con la instalación de módulos de testamentos, preinscripción a programas sociales y espacios para la entrega de tarjetas.

Entre las autoridades presentes estuvieron el alcalde Félix Arratia Cruz, la secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera González, el coordinador del Gabinete de Igualdad y secretario de Participación Ciudadana Daniel Acosta Fregoso, el secretario del Trabajo Federico Rojas Veloquio y el diputado local Mario Salinas.