Lleva Monterrey “Costales de Amor” a familias vulnerables

Cada costal contiene alimentos, ropa, cobijas, juguetes para niñas y niños, así como artículos de higiene personal, con el fin de atender necesidades básicas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Gobierno de Monterrey, a través del DIF Municipal, llevó a cabo la actividad navideña “Costales de Amor” en el Parque España, con el objetivo de brindar apoyo a familias en situación vulnerable y fortalecer la solidaridad comunitaria.

La iniciativa fue encabezada por el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quienes resaltaron la importancia del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para ampliar el alcance de este programa social.

Este año, la cifra de familias beneficiadas se triplicó, lo que permitirá llegar a cerca de dos mil personas.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de seis costales a igual número de familias beneficiadas.

Cada costal contiene alimentos, ropa, cobijas, juguetes para niñas y niños, así como artículos de higiene personal, con el fin de atender necesidades básicas y mejorar las condiciones de bienestar de los hogares apoyados.

Autoridades municipales destacaron que Costales de Amor promueve el apadrinamiento y la participación solidaria de la ciudadanía, generando redes de apoyo comunitario que refuerzan la empatía y el acompañamiento social, especialmente en fechas que convocan a la unión familiar.

En la actividad también participó la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, quien subrayó el trabajo coordinado que permite llevar estos apoyos a distintos sectores de la ciudad, beneficiando a cientos de familias de escasos recursos.