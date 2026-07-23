Lleva Miguel Sánchez jornada de servicios a Real de Palmas

Reunió servicios como grupos de reflexión, bolsa de trabajo, taller de jabón artesanal, puntos naranja, asesoría legal gratuita y vacunación

Más de 300 habitantes de General Zuazua recibieron atención gratuita durante la Jornada de Mujeres y Derechos, realizada en el Centro Comunitario General Zuazua, en la colonia Real de Palmas, como parte de una iniciativa encabezada por el diputado federal Miguel Sánchez Rivera en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM).

La actividad contó con la participación de más de 20 dependencias estatales y federales, que acercaron diversos trámites, apoyos y servicios sin que las y los asistentes tuvieran que salir del municipio.

La jornada fue organizada junto con la Presidenta Ejecutiva del IEM, Mtra. Eva Patricia Salazar Marroquín, y reunió servicios como grupos de reflexión, bolsa de trabajo, taller de jabón artesanal, puntos naranja, asesoría legal gratuita, vacunación, tarjeta Mi Salud, detecciones de diabetes e hipertensión, regularización de lotes con FOMERREY, descuentos en Agua y Drenaje, examen de la vista gratuito y lentes a bajo costo, donación de árboles, corte de cabello gratuito y orientación para la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.

Con esta jornada, el diputado federal reiteró su compromiso de acercar los servicios gubernamentales directamente a las colonias de General Zuazua.

"Cada semana o cada 15 días traemos novedades, traemos brigadas, traemos apoyos. Zuazua está en el mapa, se le respeta y tiene quien lo represente", expresó el legislador durante su intervención.