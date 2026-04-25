Lleva Lorena de la Garza internet de calidad a escuelas

La diputada subrayó que esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de la iniciativa privada, que se sumó mediante un donativo.

La diputada local Lorena de la Garza a una escuela primaria ubicada al sur de Monterrey para supervisar la implementación del programa “Internet en tu Escuela”, iniciativa que ha impulsado con el objetivo de mejorar la conectividad en planteles educativos de la ciudad.

Durante su visita, la legisladora destacó la importancia de garantizar acceso a internet de calidad en las aulas, al considerarlo una herramienta clave en el aprendizaje actual de niñas y niños.

¿Qué busca el programa “Internet en tu Escuela”?

El programa tiene como propósito llevar internet estable y de calidad directamente a los salones de clase, permitiendo que tanto docentes como estudiantes utilicen recursos digitales sin interrupciones durante sus actividades académicas.

La diputada subrayó que esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de la iniciativa privada, que se sumó mediante un donativo para hacer realidad el proyecto en distintas escuelas de Monterrey.

"Imagínense la satisfacción que sentimos de poder hacer que cosas bonitas sucedan por las niñas y los niños de Monterrey y por su educación".

"Yo sé que un elemento clave hoy para la educación de todos ustedes es el internet. El objetivo es que todos los salones que están aquí tengan buen acceso y que no se les esté trabando".

¿Cómo impacta el internet en el aprendizaje?

El impacto del programa ya comienza a reflejarse dentro de las aulas. Estudiantes y docentes han incorporado el uso de internet como parte de sus actividades diarias, fortaleciendo el proceso educativo.

Yashira Rangel, alumna de cuarto grado, compartió cómo esta herramienta ha mejorado su aprendizaje:

"Queremos darle las gracias por el internet, porque hemos podido ver ahora videos en clases que nos ayudan y hemos entendido mejor los temas y hemos aprendido mucho más".

Por su parte, la maestra Claudia explicó que la conectividad ha permitido diversificar las dinámicas en clase:

"El internet en mi aula lo usamos para crear proyectos e investigaciones dentro del grupo".

Mensaje a la comunidad escolar

Al finalizar el recorrido, la diputada reiteró su compromiso con la comunidad educativa y aseguró que continuará impulsando acciones para mejorar las condiciones en las escuelas.

"Aquí está su diputada. Yo estoy aquí siempre para servirles a ustedes y a su comunidad".

Con este tipo de iniciativas, se busca fortalecer el acceso a herramientas digitales en la educación básica y reducir las brechas tecnológicas en las escuelas públicas de Monterrey.