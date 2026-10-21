Lleva Liz Galicia asambleas informativas a simpatizantes de la 4T

De manera complementaria a las asambleas fijas, la aspirante efectúa recorridos a pie por diversas calles del municipio.

Elizabeth Galicia Ruiz realiza una serie de asambleas informativas y recorridos comunitarios en diferentes sectores de Santa Catarina con el propósito de fortalecer la estructura interna y mantener un canal de comunicación directo con las bases.

Estas actividades forman parte del proceso interno de cara a la definición de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en esta localidad.

Durante los encuentros, la aspirante, también conocida como Liz Galicia, expone ante los asistentes los principios ideológicos del movimiento de la Cuarta Transformación, la relevancia de la soberanía nacional y la importancia de la organización partidista desde el ámbito local.

"Estamos realizando, como parte de este proceso interno, actividades, como las asambleas informativas con simpatizantes y militantes, para tener esa comunicación directa y que nos hagan saber inquietudes que tengan", explicó.

La agenda de trabajo territorial ha abarcado reuniones vecinales en sectores clave del municipio, entre los que destacan:

• San Gilberto

• Jardines de Santa Catarina

De manera complementaria a las asambleas fijas, la aspirante efectúa recorridos a pie por diversas calles del municipio. De acuerdo con los organizadores, estas jornadas casa por casa buscan recoger de primera mano el sentir de los simpatizantes, quienes han mostrado una respuesta favorable a las convocatorias de organización interna.