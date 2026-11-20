El alcalde Jesús Nava Rivera señaló que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social

El municipio de Santa Catarina informó que acercó servicios médicos y jornadas de vacunación a escuelas primarias y jardines de niños del municipio, mediante el programa “Salud en mi Infancia”, con el que ha realizado valoraciones médicas a más de 600 menores y aplicado más de 400 vacunas.

El alcalde Jesús Nava Rivera señaló que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de prevenir enfermedades, detectar oportunamente problemas de salud y completar los esquemas de vacunación de la niñez.

“Queremos que nuestras niñas y niños crezcan sanos, por eso llevamos los servicios médicos hasta sus escuelas, donde podemos revisar su estado de salud, detectar a tiempo cualquier situación y completar sus esquemas de vacunación. La prevención es fundamental para cuidar su futuro”, indicó el alcalde.

El programa contempla cinco componentes: valoración médica general, revisión nutricional, atención dental, activación física y vacunación, con los que se busca fomentar hábitos saludables desde los primeros años de vida.

De acuerdo con las autoridades municipales, entre los biológicos que se aplican se encuentran los correspondientes a sarampión, rubéola y parotiditis; difteria, tosferina y tétanos; así como las vacunas hexavalente, contra rotavirus, neumococo 20V y hepatitis B, de acuerdo con las necesidades y los esquemas de cada menor.

Con estas acciones, la administración precisó que busca fortalecer la atención preventiva, reducir riesgos de enfermedades y contribuir al desarrollo integral de niñas y niños, además de generar mejores condiciones para su aprendizaje.