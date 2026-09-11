Lleva Gobierno de NL apoyos a más de 1,500 personas en Zuazua

La Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó una jornada en General Zuazua y entregó 150 tarjetas de ‘Ayudamos a las Mujeres’ en San Nicolás

Con la atención a más de 1,500 personas en General Zuazua y la entrega de 150 nuevas tarjetas de “Ayudamos a las Mujeres” en San Nicolás de los Garza, la Secretaría de Igualdad e Inclusión llevó sus programas y servicios directamente a las comunidades.

Desde las 5:00 horas, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, encabezó en General Zuazua la novena edición de “Ayudamos de Cerca”, jornada que permitió brindar atención directa, orientación y acceso a distintos programas de la dependencia.

Con esta edición, la estrategia alcanzó 20,000 personas atendidas en nueve municipios durante sus primeros tres meses de operación, consolidándose como un modelo de atención que busca acercar los servicios del gobierno estatal a las comunidades.

“Estamos llegando a todos los rincones de Nuevo León donde la gente nos necesita, acercando oportunidades y mejorando la calidad de vida de quienes todos los días trabajan para hacer de nuestro estado un referente nacional”, señaló el funcionario estatal.

“Los jueves se han convertido en un día que iniciamos desde muy temprano porque esa es nuestra misión. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que muchas personas no podían acercarse a conocer nuestros programas porque la distancia o el trabajo no se los permitían. Hoy estamos llevando el Gobierno a la gente, saliendo de las oficinas y llegando a las calles donde nos necesitan”.

El secretario destacó que la respuesta a “Ayudamos de Cerca” y “Ayudamos a las Mujeres” refleja la importancia de mantener un gobierno cercano, capaz de escuchar directamente las necesidades de la población y acercar soluciones.

Posteriormente, en San Nicolás de los Garza, Arratia Cruz, acompañado por la directora general del DIF municipal, Alejandra Morales, encabezó la entrega de 150 nuevas tarjetas de “Ayudamos a las Mujeres”.

“Esta es la tercera vez que llegamos a San Nicolás y, como lo hemos prometido cada vez que venimos, las escuchamos, atendemos sus necesidades y buscamos resolverlas. Gracias al excelente equipo que hemos formado es posible entregar miles de apoyos y consolidar un gobierno cercano”, expresó.

Por su parte, Alejandra Morales reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de Igualdad e Inclusión para acercar apoyos a las familias de San Nicolás.

A través de “Ayudamos a las Mujeres”, las autoridades indicaron que las beneficiarias reciben un apoyo económico mensual de $2,000 pesos, además de cuatro viajes gratuitos diarios en el transporte público y acceso a servicios médicos.

Actualmente, 106,000 mujeres en Nuevo León forman parte del programa, que tiene como nueva meta ampliar su cobertura hasta alcanzar 200,000 beneficiarias.

En la entrega de tarjetas también participaron el subsecretario de Protección Social, Irving Delgado; la directora general del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León; la directora general de CODETUR, Brenda Isabel Castro; el director del CONALEP, Andrés Pintos; Karen Chávez, coordinadora general de La Nueva Ruta, y Luis Andrés Herrera, director general de Parques y Vida Silvestre.