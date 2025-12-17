Lleva gobernador programa 'Ayudamos a las Mujeres' a Santiago

Detalló que el programa representa la llegada de un apoyo que por fin piensa en ellas, destinando $2,000 pesos mensuales a su nombre para uso libre

Al reconocer a las mujeres como un factor fundamental para el "engrandecimiento de Nuevo León," el gobernador Samuel García reforzó el programa social “Ayudamos a las Mujeres” sumando más beneficiarias de este esquema de apoyo en el municipio de Santiago.

Durante el evento, el mandatario estatal subrayó la importancia de valorar el esfuerzo de este segmento poblacional, señalando que el apoyo que reciben es un derecho que debió haberse otorgado desde hace tiempo.

El mandatario estatal destacó que el programa está dirigido especialmente a aquellas mujeres que se encargan de manera autónoma del cuidado del hogar y de sus hijos, asegurando la subsistencia de sus familias.

"Este programa Ayudemos, es un apoyo para que ustedes decidan, nadie más que ustedes van a decidir en qué van a gastar el recurso que por años se les debió haber dado y los gobiernos nunca voltearon a verlas," expresó el gobernador.

Detalló que el programa representa la llegada de un apoyo que por fin piensa en ellas, destinando $2,000 pesos mensuales a su nombre para uso libre.

El esquema “Ayudamos a las Mujeres” está diseñado para brindar apoyo económico e integral a varios grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad que tienen a su cargo infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras.

Cada beneficiaria recibe un apoyo económico mensual de 2 mil pesos, además de un acompañamiento integral.

La meta del gobierno estatal es llegar a más de 150 mil mujeres beneficiadas con apoyo al ingreso a través de las vertientes de cuidadoras, jefas de familias y emprendimiento.