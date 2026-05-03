Lleva Estado campaña de descacharrización a colonia Las Quintas

Con la mira puesta en el legado social que dejará la justa mundialista, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y el Fideicomiso Festival Impacto Futbolístico Actual (FIDEFIFA), encabezó una mega jornada de limpieza y descacharrización en la colonia La Quinta, zona colindante con el estadio Monterrey.
El operativo, que forma parte del programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial, contó con la colaboración activa del Municipio de Guadalupe y la empresa recolectora GEN, logrando el retiro masivo de objetos voluminosos que suelen terminar en arroyos y baldíos.
Un legado más allá del fútbol
Durante el arranque de las labores, Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana, enfatizó que el evento deportivo es el motor, pero el bienestar ciudadano es el objetivo final.
“Los partidos del Mundial son un pretexto; lo importante aquí es ese legado que le vamos a dejar a nuestro Estado. Estamos como Gobierno poniéndole el hombro en este programa de corresponsabilidad, haciendo que no haya ventanas rotas y poniendo de nuestra parte”, expresó el funcionario.