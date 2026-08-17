Lleva Escobedo brigada de servicios y limpieza a colonias

Escobedo puso en marcha el programa “Jornada Integral en Tu Colonia” con una brigada asistencial en la colonia San Marcos.

El municipio de Escobedo puso en marcha el programa “Jornada Integral en Tu Colonia”, con una brigada de servicios asistenciales en la colonia San Marcos Tercer Sector.

La primera edición se realizó este domingo, con la participación de empleados de distintas dependencias municipales y vecinos, quienes se sumaron a las labores de limpieza, mantenimiento y atención social.

José Antonio Quiroga, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, encabezaron el operativo, en el que las cuadrillas fueron distribuidas por sectores desde temprana hora.

Entre las acciones realizadas estuvieron la limpieza general de calles, recolección de cacharros, barrido, fumigación y reordenamiento del cableado, además de trabajos de mantenimiento en espacios públicos.

Uno de los principales puntos de atención fue la plaza de la colonia, donde se realizaron labores de rehabilitación y limpieza integral al ser uno de los principales sitios de convivencia para las familias y de esparcimiento para niñas y niños.

Quiroga señaló que el programa busca acercar los servicios municipales a las comunidades y atender las necesidades de los ciudadanos directamente en sus colonias.

“Para la administración, gobernar significa estar en territorio para escuchar al ciudadano y llevarles soluciones hasta donde las necesiten, es un sello característico de la 4T Norteña”, expresó Quiroga.

El funcionario agregó que, con apoyo del gobierno federal, se proyecta la construcción de una preparatoria en la zona, mientras que, de manera temporal, se contempla impartir clases en una escuela primaria.

Como parte de la jornada, distintas dependencias municipales instalaron módulos para ofrecer servicios a los vecinos, entre ellos atención médica, vacunación para mascotas, orientación nutricional, atención a mujeres, clases de bailoterapia y yoga, bolsa de empleo y asesoría para pagos y descuentos del predial.

También se realizó la entrega de plantas ornamentales para contribuir al mejoramiento de los espacios de las familias.

Las autoridades municipales informaron que las jornadas continuarán los domingos posteriores en otros sectores de San Marcos, con la intención de intervenir y mejorar los espacios públicos y, posteriormente, promover que los vecinos los mantengan limpios, ordenados y en buenas condiciones.

Con esta estrategia, el municipio busca mantener una presencia permanente en territorio y acercar los servicios públicos y asistenciales a las comunidades.