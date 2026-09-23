Lleva DIF NL programa contra consumo de sustancias a 39 escuelas

La estrategia busca prevenir riesgos entre adolescentes y brindar a sus familias herramientas para detectar señales de alerta y actuar oportunamente

Con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias entre adolescentes y brindar herramientas a sus familias para identificar señales de riesgo y actuar de manera oportuna, el DIF Nuevo León puso en marcha el programa MAPA, que llegará a 39 planteles educativos del estado.

La directora general del Sistema DIF Nuevo León, Alejandra Morales, encabezó el arranque de la estrategia en Juárez, donde participaron 160 estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, así como 120 madres, padres de familia y personas cuidadoras.

Durante la jornada, estudiantes y familiares recibieron de manera simultánea pláticas enfocadas en reconocer factores de riesgo, fortalecer la comunicación familiar y conocer las rutas de atención disponibles ante posibles situaciones relacionadas con el consumo de sustancias.

Morales destacó que MAPA busca intervenir de manera preventiva, antes de que el consumo se convierta en un problema para las familias.

“MAPA, es el programa que está destinado para la prevención de consumo de sustancias en los adolescentes y para nosotros es muy importante que los niños y sobre todo los papás estén consientes de las situaciones que pueden suceder y antes de que sucedan, poderlas prevenir, darles las herramientas necesarias, lo que necesiten ustedes para poder detectarlo a tiempo y de manera inmediata, y eso es lo que hace el DIF, para eso está el DIF”, señaló la directora.

La estrategia será implementada por profesionales de psicología y trabajo social de las Unidades de Servicios Familiares, quienes impartirán sesiones psicoeducativas dirigidas a estudiantes y a madres, padres y personas cuidadoras.

Entre los temas que se abordarán se encuentran las sustancias a las que pueden tener acceso niñas, niños y adolescentes, las señales de alerta temprana y las herramientas para abordar conversaciones sobre consumo sin recurrir al juicio o la confrontación.

También se orientará a las familias sobre cómo establecer límites claros y qué hacer ante una situación de riesgo. Los casos que sean identificados durante las jornadas podrán recibir seguimiento y, cuando sea necesario, serán canalizados a las Unidades de Servicios Familiares u otras instituciones especializadas.

La creación del programa parte de información de los Centros de Integración Juvenil, que identificaron 164 colonias de Nuevo León donde es necesario reforzar las acciones de prevención del consumo de sustancias.

A partir de este diagnóstico, MAPA será llevado a planteles ubicados tanto en el área metropolitana como en municipios de la periferia, con una meta de beneficiar a más de 11 mil 500 adolescentes y sus familias en 39 escuelas.

El arranque se realizó en la Escuela Petra Benavides de Salinas, considerada la primera institución educativa fundada en Juárez, en 1930, además de contar con la participación de la comunidad educativa de la Escuela Antonia Nava de Catalán.

Morales agradeció a la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, así como a las autoridades escolares y al personal especializado que se sumaron a la estrategia, cuyo propósito es fortalecer el vínculo familiar y proporcionar herramientas para prevenir y atender oportunamente situaciones de riesgo.