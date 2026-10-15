Lleva Centro Cívitas guía ciudadana al Senado de la República

Esta busca ofrecer herramientas para que las personas pasen de asumirse como habitantes a reconocerse como ciudadanos capaces de involucrarse en temas públicos

El libro “No basta con vivir aquí: “Guía de civismo práctico para transitar de habitante a ciudadano”, del activista Juan Manuel Ramos, fundador del Centro Cívitas, fue presentada este miércoles en el Senado de la República.

La presentación corrió a cargo de Ramos y del senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Durante la presentación, ambos dialogaron sobre la importancia de fortalecer la participación ciudadana, impulsar la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y promover la organización comunitaria para atender los problemas del entorno.

Ramos planteó la necesidad de pasar de la inconformidad ante los problemas cotidianos a la acción organizada, así como de conocer los derechos, cumplir las obligaciones y recurrir a los mecanismos institucionales para impulsar soluciones.

Al referirse a la obra, Colosio Riojas destacó que la participación ciudadana implica asumir un papel activo en la comunidad y reconocer el impacto de las decisiones individuales en la vida colectiva.

“Esta guía de civismo práctico es una herramienta para convertir los derechos y obligaciones ciudadanas en acciones concretas porque habitar una comunidad es formar parte de ella desde la dimensión territorial; ser ciudadano implica reconocer que nuestras decisiones, nuestras omisiones y nuestra participación también influyen en la vida colectiva”, expresó el senador.

Colosio también recordó el proceso de recuperación de la Alameda Mariano Escobedo, en Monterrey, en el que participó Centro Cívitas, como una experiencia para reflexionar sobre las condiciones que permiten traducir la colaboración entre sociedad y gobierno en resultados concretos y sostenibles.

“El libro plantea que el civismo no se limita a una materia escolar o al cumplimiento de normas, sino que constituye una práctica cotidiana que implica identificar problemas, organizarse con otras personas, reconocer a las autoridades competentes y contribuir a la búsqueda de soluciones”, dijo Ramos.

La guía busca ofrecer herramientas para que las personas pasen de asumirse únicamente como habitantes a reconocerse como ciudadanos capaces de involucrarse en los asuntos públicos y contribuir a la transformación de sus comunidades.

Con la presentación en el Senado, dijo el activista, la ONG continúa su labor de promoción del civismo práctico y la participación ciudadana en la atención de los desafíos colectivos.