Lleva Arroyo Las Tinajas drenaje sanitario y muebles

Vecinos de la colonia Zertuche, en el municipio de Guadalupe, denunciaron que el Arroyo Las Tinajas lleva descargas de drenaje sanitario, además de mucha basura y muebles viejos.
El tramo más afectado es entre las calles Zertuche y Barragán, desde Valderrama a Las Torres.
Los colonos aseguraron que las descargas de aguas negras podrían provenir de un negocio ubicado por el rumbo.
Y respecto a la basura, afirmaron que personas no identificadas acostumbran, durante las noches, tirar desechos en el cauce.
Además de un sillón inservible, en el arroyo hay costales de escombro y mucha basura, como llantas viejas.
"Vienen en la noche y avientan montones de cosas inservibles”, expresaron.
Aseguraron que a un costado del arroyo, en la plaza del sector, falta iluminación, y le pidieron al municipio de Guadalupe colocar una luminaria en ese espacio para ahuyentar a quienes usan el punto como macrobasurero.
En la plaza también hay todo tipo de basura, como restos de sillas, troncos y llantas inservibles.
Adicionalmente pidieron a la Dirección de Tránsito colocar boyas metálicas en la calle para obligar a los operadores de camiones de transporte urbano, choferes de vehículos de carga pesada y a los automovilistas en general a bajarle a la velocidad.