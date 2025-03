Lleva Aldo Fasci a Consulado carta contra Trump; no se la reciben

El exsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, acudió al Consulado norteamericano en Monterrey para entregar una carta en la que denuncia que la exclusión que el presidente estadounidense Donald Trump hizo de algunos cárteles mexicanos salvándolos de la designación de “terroristas” equivale a protegerlos, lo que es un delito y disparará más la violencia en México.

Sin embargo, el exfuncionario estatal sólo llegó hasta la banqueta del edificio porque los policías estatales encargados de la custodia del inmueble no le permitieron accesar y tampoco le recibieron el escrito.

En los últimos días, Fasci Zuazua ha difundido en sus redes sociales que esa exclusión fue deliberada por parte de Trump y equivale a proteger y a fortalecer a ciertos capos y grupos criminales, como "El Mayo" Zambada, Los Zetas y los Beltrán Leyva.

"Eso va a cambiar la narcoeconomía. Me llama mucho la atención que no haya incluido al "Mayo" (Zambada), a Los Zetas, a los Beltrán Leyva, a los Cárteles Unidos y hay otros más. Tienen que incluir a todos e investigar”, declaró.

"No investigar estas omisiones es un delito en Estados Unidos: o investigan a todos o es un delito”, advirtió.

Aseguró que tras esa designación, en la que sólo se declaró terroristas a ciertos cárteles, ahora cualquier persona o institución que tenga tratos con ellos también serán considerados terroristas y/o cómplices, pero el comercio ilegal de drogas y armas no terminará.

"Los grupos americanos que venden armas y compran drogas, ¿a quién le van a comprar?, a los que no son designados terroristas, y eso va a hacer que crezcan y se nos va a hacer la violencia acá”, alertó.

Aclaró que no entiende cómo la denominación no fue general o pareja para todos.

"¿Cómo, si tienen al "Mayo" allá, acusado del tema del fentanilo, que fue el que movió todo esto, a él no lo incluyen? Está muy raro. Es una conspiración contra México, pero que está afectando las leyes en Estados Unidos y va a traer repercusiones", consideró.

Insistió en que Estados Unidos tiene que investigar y explicar.

Por eso, dijo, elaboró esa carta que pretendía entregar.

"Es una solicitud de advertencia y seguramente alguien en el Congreso de Estados Unidos lo va a tomar. Y si no, nos encargaremos”, sentenció.

Alegó que la extradición de los capos hecha por el nuevo gobierno de México se realizó al vapor, sin pensar en las consecuencias.

Luego de que los policías estatales no le recibieron el oficio, Fasci Zuazua dijo que lo dirigirá vía correo al Consulado y también al Departamento de Estado.

Al final, bromeó.

"A ver si no me quitan la visa… voy a ser indocumentado a partir de mañana, a ver si no se me enojan los cárteles", expresó afuera del Consulado en el municipio de Santa Catarina.

