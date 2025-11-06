Lleva alcalde Jesús Nava atención médica a escuelas

El Gobierno de Santa Catarina brinda atención médica gratuita en los planteles educativos del municipio a través del programa 'Salud en mi Infancia'

A través del programa “Salud en mi Infancia”, el Gobierno de Santa Catarina brinda atención médica gratuita en los planteles educativos del municipio, beneficiando hasta el momento a mil 268 alumnos y 219 padres de familia, de siete planteles educativos.

El alcalde Jesús Nava Rivera impulsó dicha iniciativa con el objetivo de garantizar la detección temprana de problemas de salud en niñas y niños de nivel primaria, así como promover hábitos saludables desde la infancia, a través de revisiones médicas integrales y actividades físicas.

“Fortalecer la salud y la infancia en Santa Catarina es uno de nuestros principales objetivos. Al impulsar una niñez más sana, con mejores condiciones para el aprendizaje y la prevención de enfermedades, estaremos formando futuras generaciones de ciudadanos sanos y fuertes”, expresó el Edil.

Personal médico de la Dirección de Salud Municipal ofrece al alumnado servicios de valoración médica general, nutricional y dental, además de realizar activaciones físicas.

Asimismo, se aplican vacunas como sarampión-rubéola y VPH, además de las correspondientes a la temporada, como Influenza y Covid-19.

Algunas de las escuelas primarias a las que se ha llevado el programa “Salud en mi Infancia” son: Francisco Villa, Emma Vásquez García, Alonso Reyes Aurrecoechea, Manuel Frías García y Centenario de la Revolución Mexicana.