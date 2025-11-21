Lleva Adrián de la Garza 'Barrio de mi Corazón' a la Estanzuela

La iniciativa impulsada por su administración, lleva diferentes brigadas a varias colonias para atender, salud, bienestar animal y servicios públicos

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, llevó este jueves 20 de noviembre el programa municipal "Barrio de mi Corazón" a la colonia Fomerrey 45 - La Estanzuela.

Esta iniciativa impulsada por su administración, lleva diferentes brigadas a varias colonias de la localidad, entre estas, servicios de salud como podología, dentistas, médico general, atención a la mujer, bienestar animal, asesoría jurídica, bolsa de empleo, talleres productivos, Regio Ruta y donación de árboles.

Además, buscando llevar un rato de diversión a los habitantes, durante este festival, más de 800 personas disfrutaron de lotería, torneos de fútbol, juegos infantiles inflables, pintacaritas, manualidades, bici-escuela, set de fotografías, lucha libre y baile.

Acompañado de su esposa y presidente del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, ambos entregaron más de 100 Tarjetas Regia Plus, mediante la cual brindan apoyo directo a mujeres del sector.

Pero eso no es todo, pues gracias a este programa, los pobladores pueden expresar directamente al alcalde sus preocupaciones y peticiones, las cuales fueron atendidas mediante la Secretaría de Servicios Públicos.

Se atendieron las peticiones de mejorar de alumbrado, bacheo, pintado de cordones de las banquetas, fumigación, rehabilitación de plazas y parques.

De acuerdo a la Secretaría de Servicios Públicos en esta zona se atendieron 22 reportes ciudadanos al 072, se recolectaron 9 toneladas de escombro y 3.5 de cacharros, se barrieron 2.4 kilómetros de calles, se realizó deshierbe de 1,200 metros cuadrados de área verde, se pintaron 800 metros cuadrados de cancha y se intervinieron 112 baches, siendo un total de 1,677 metros cuadrados.