Llenan devotos el Santuario de San Judas Tadeo en Monterrey

La celebración se extendió con una feria de juegos mecánicos para los niños, puestos de comida y vendedores de artículos religiosos

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A unos días de la celebración de San Judas Tadeo, miles de devotos acudieron al santuario ubicado sobre la calle 5 de Mayo, en el centro de Monterrey, para agradecer los favores recibidos y pedir por la salud y el bienestar de sus familias.

El recinto lució abarrotado de fieles que llegaron con veladoras y flores para ofrecerlas al santo patrono, en una jornada marcada por las muestras de fe y agradecimiento.

“Vengo cada año para agradecer que sigo viva, tengo salud y mis hijos están bien”, comentó una de las visitantes.

Fieles agradecen por su salud y sus familias

Mientras los asistentes esperaban el inicio de las misas, grupos musicales y matachines amenizaron el ambiente, en medio de las oraciones y las muestras de devoción.

Para otros fieles, la visita representa también una oportunidad para agradecer por las mejoras en su salud y los avances que han tenido después de enfrentar dificultades.

“Quiero agradecer por mi salud, porque ya no podía caminar y poco a poco voy pudiendo moverme. A San Judas lo llevo en mi corazón”, expresó una mujer que acudió al santuario.

Comerciantes esperan mayor afluencia durante la festividad

En el exterior, la celebración se extendió con una feria de juegos mecánicos para los niños, puestos de comida y vendedores de artículos religiosos, quienes esperan un incremento en sus ventas conforme se acerque el día principal de la festividad.

Jesús, comerciante de veladoras, señaló que durante este domingo la afluencia de compradores era menor en comparación con la del año pasado, pero confió en que la actividad aumente a partir del lunes.

“Hoy está muy tranquilo a comparación del año pasado, pero ya pasando el lunes aquí se llena”, aseguró.

En los alrededores del santuario se desplegaron elementos de Protección Civil y policías de Monterrey para brindar apoyo a los asistentes.