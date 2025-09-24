Llenan de flores La Milarca para recordar a Mauricio Fernández

Desde temprana hora, vecinos, amigos y familiares se dieron cita en el museo para rendir homenaje al político y filántropo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Coronas de flores blancas, cartas, dibujos e imágenes cubren el memorial dedicado al alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, instalado afuera del museo La Milarca, ubicado en el parque Rufino Tamayo.

La elección del lugar no es casualidad: La Milarca fue uno de los proyectos más queridos de Fernández, quien sentía gran pasión por la historia natural y los fósiles.

Entre los asistentes predominó un sentimiento de gratitud por las obras y el legado que dejó en el municipio.

“Siempre lo vimos serio, pero cumplido. Cuando llegó a nuestra colonia prometió que iba a dejarnos esta avenida como nueva… y lo hizo. Para nosotros quedan muchos recuerdos, vivimos más tranquilos gracias a la seguridad que impulsó”, compartió una vecina.

En el sitio también fue colocado un letrero con la invitación: “Déjale un mensaje al Tío Mau”.

Los asistentes escribían sus palabras en hojas blancas y las depositaban en un buzón identificado como “Buzón de buenos deseos”.

“Yo tuve la oportunidad de conocerlo, pero nunca pude regalarle una escultura o un dibujo. Hoy traje este, que representa la semilla de la humanidad. También le hice otro inspirado en las piedras, que tanto le gustaban. Para mí es una forma de despedirme”, expresó otro de los vecinos.

Las mesas instaladas en el memorial ofrecían rosas blancas gratuitas para que los visitantes pudieran tomarlas y colocarlas en honor a Fernández.

Así, las afueras de La Milarca se han convertido en un lugar de encuentro, memoria y afecto para quienes recuerdan a Mauricio Fernández como un hombre visionario y comprometido con su comunidad.