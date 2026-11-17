Las autoridades municipales organizaron una rifa para las familias presentes, en la que se entregaron bicicletas, balones y playeras de Tigres y Rayados

En un ambiente de tradición y convivencia familiar, San Pedro Garza García llevó a cabo su Desfile Cívico Deportivo para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, evento que fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah y presenciado por alrededor de 4 mil espectadores.

La jornada conmemorativa reunió a más de 3 mil 500 participantes distribuidos en 43 contingentes, integrados por estudiantes de distintos planteles, academias deportivas y dependencias municipales.

Tradiciones y exhibiciones deportivas acompañan el recorrido

Durante el recorrido, las calles del municipio se llenaron de color con vestimentas alusivas a la época revolucionaria, representaciones de personajes históricos y elementos de la cultura mexicana como muñecas Lele, la Lotería Mexicana, piñatas y gastronomía tradicional.

“Las academias deportivas también formaron parte del desfile con exhibiciones de sus distintas disciplinas, entre ellas gimnasia, salto de cuerda y demostraciones de las ligas municipales de béisbol, básquetbol y box, mostrando el talento y entusiasmo de sus integrantes”, informaron las autoridades municipales.

Promueven adopción responsable y realizan rifa familiar

El Instituto de Bienestar Animal de San Pedro participó en el contingente con varios perros que actualmente buscan un hogar, con el objetivo de promover la adopción responsable entre los asistentes.

Al concluir el trayecto, las autoridades municipales organizaron una rifa para las familias presentes, en la que se entregaron bicicletas, balones y playeras de los clubes Tigres y Rayados.

A la ceremonia también acudieron integrantes del gabinete municipal, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri; la secretaria de Desarrollo Social y Calidad de Vida, Mercedes Zorrilla; la secretaria de Obras Públicas, Ángeles Galván; el secretario de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Ricardo Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd.