Llena de luz y ternura “conejito” de 15 metros a la Macro

Se trata de 'Intrude XXL', la espectacular instalación de la artista australiana Amanda Parer, que llegó para llenar de luz y ternura la Explanada de los Héroes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una criatura blanca, gigante y luminosa aterrizó en el corazón de Monterrey, sorprendiendo a automovilistas y peatones que se desplazan por el primer cuadro de la ciudad.

Se trata de 'Intrude XXL', la espectacular instalación monumental de la artista australiana Amanda Parer, que llegó para llenar de luz y ternura la Explanada de los Héroes.

El corte de listón oficial de la obra inició una "experiencia monumental" en el marco del Festival Internacional Santa Lucía 2025 (#FISL25).

La figura inflable del enorme conejo, que mide 15 metros de altura, que simula una inesperada interrupción del paisaje urbano, se ha plantado en medio de la ciudad como un verdadero "choque visual" y una pregunta abierta en tamaño descomunal.

“Me llamó la atención y me acerqué, no puedes dejar de verlo, la verdad si te invita a acercarte para observarlo con más a detalle”, dijo Rodrigo, un paseante en el centro de Monterrey.

La instalación ha maravillado a miles en distintas ciudades del mundo como Nueva York, Londres y Boston, y ahora toca el turno a los neoloneses de presenciar con sus propios ojos esta obra que busca reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza a través de la ternura y la escala monumental.

'Intrude XXL' estará en exhibición en la Explanada de los Héroes hasta el próximo 2 de noviembre como parte del Festival Santa Lucía.