¡Llegó el finde! Teatro, cine y conciertos en Monterrey

Del 2 al 4 de octubre, Monterrey tendrá una agenda con teatro, cine alemán, danza, conciertos y actividades de temporada

¿Ya tienes plan para este fin de semana? Del 2 al 4 de octubre, Monterrey tendrá una agenda llena de opciones para salir, divertirse y descubrir nuevas propuestas.

Desde espectáculos teatrales y conciertos hasta estrenos de cine, danza y experiencias de otoño, aquí te contamos algunas actividades que puedes disfrutar durante estos días.

Bronco prepara El Gran Baile en Arena Monterrey

La agrupación Bronco llegará a la Arena Monterrey los días 2 y 3 de octubre con El Gran Baile, una gira que rinde homenaje a los grandes bailes de los años 90 y a la época de la Broncomanía.

El espectáculo contará con una producción de gran formato, escenografía renovada, arte digital y un despliegue de luces y sonido para recorrer los éxitos que han acompañado a la agrupación durante sus 47 años de trayectoria.

El otoño llega al Parque Fundidora

Si buscas una actividad para toda la familia, el Parque de las Calabazas llega este 2026 al Parque Fundidora.

El parque temático celebra el otoño y Halloween con experiencias, actividades, música y sets fotográficos pensados para disfrutar de la temporada.

Teatro para disfrutar el fin de semana

El arma de Chéjov llega al Teatro de la Ciudad

La Sala Experimental del Teatro de la Ciudad recibirá El arma de Chéjov el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas y el domingo 4 de octubre a las 18:00 horas.

La historia sigue a tres obreros de una fábrica de rifles que enfrentan la jubilación del trabajador más viejo. De acuerdo con la tradición del lugar, su retiro debe culminar con un disparo ceremonial, pero la única bala desaparece y provoca una crisis que lleva a los personajes a cuestionar su identidad, sentido del deber y legado.

Mentiras All Stars llega con Belinda, Danna y Mariana Treviño

Este viernes Mentiras All Stars llegará a Monterrey con Belinda como Daniela, Mariana Treviño como Lupita y Danna.

El espectáculo musical en formato de concierto celebra el universo de Mentiras, el musical, con los grandes éxitos pop de los años 80 y una experiencia que amplía el fenómeno teatral creado por José Manuel López Velarde, quien también escribió y dirige el montaje.xxxxxxx

Cine alemán para descubrir nuevas historias

La Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa” será sede del 25 Festival de Cine Alemán, que llega con una selección de películas que exploran identidad, sociedad, política, memoria y otros mundos posibles.

Películas del 2 al 4 de octubre

Dos montañas oprimen mi pecho

Viernes 2 de octubre, 20:30 horas.El filme de Viv Li explora las tensiones culturales y la búsqueda de identidad de una cineasta china-alemana entre Berlín y Pekín.

Entiendo su descontento

Viernes 2 de octubre, 18:00 horas.

Kilian Armando Friedrich presenta un drama sobre las presiones laborales y la falta de personal en el sector de los servicios de limpieza.

El juicio de Hein

Sábado 3 de octubre, 18:00 horas.

Hein vuelve a su pueblo natal después de 14 años, pero al no ser reconocido por la comunidad deberá enfrentar un juicio para demostrar su identidad.

La condesa sangrienta

Sábado 3 de octubre, 20:30 horas.



Isabelle Huppert protagoniza esta comedia negra que reinventa el mito de los vampiros y sigue a una condesa en busca de un antiguo libro capaz de destruir a las criaturas de la noche.

Prosecution

Domingo 4 de octubre, 17:00 horas.

El thriller de Faraz Shariat sigue a una fiscal que, después de sobrevivir a un ataque racista, decide llevar su propio caso ante los tribunales.

Doble patria

Domingo 4 de octubre, 19:30 horas.

Ambientada en el Tirol del Sur de 1961, la cinta sigue a Paul, un joven que desea estudiar pintura en Múnich, pero termina involucrado en las tensiones separatistas de la región.

Una historia entre dioses y estaciones

Shiki combina culturas a través de la danza

La Temporada de Danza 2026 presenta Shiki el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro del Centro de las Artes.

La Compañía de Danza y Arte Harmony propone un encuentro entre los dioses de las estaciones japonesas y las deidades de las culturas maya, azteca y tolteca, quienes emprenden un viaje para restaurar el equilibrio del Árbol de las Estaciones.

Bajo la dirección y coreografía de Mami Tsuda, junto con los coreógrafos Julio Almaguer y Armando Medina, el espectáculo aborda la belleza de la naturaleza, el respeto por la Tierra y las consecuencias de la contaminación y la sobreexplotación.

Dos estrenos para los amantes del cine

Digger, de Alejandro González Iñárritu

Una de las propuestas cinematográficas del fin de semana es Digger, el nuevo proyecto de Alejandro González Iñárritu, protagonizado por Tom Cruise.