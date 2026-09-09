Llegará Santa Catarina a 10,000 lentes gratuitos entregados

Para la asignación de este beneficio, la administración municipal realizó jornadas previas de exámenes de la vista en diversos sectores del municipio

El municipio de Santa Catarina alcanzará este sábado una cifra histórica en materia de apoyo social al concretar la entrega de 10,000 lentes gratuitos a ciudadanas y ciudadanos con problemas visuales, un programa impulsado por el alcalde Jesús Nava que busca elevar la calidad de vida de niñas, niños, adultos mayores y familias de la localidad.

Encabezando la tercera entrega masiva de este apoyo, Nava Rivera estará acompañado por Elizabeth Galicia Ruiz, Marcial Herrera, Sergio Gil y Paulina Flores para beneficiar directamente a quienes enfrentan dificultades para ver y requieren graduación especial.

“Estamos llegando ya a 10 mil lentes que se brindan a personas con alguna dificultad visual, principalmente niños y adultos mayores que asistieron a los exámenes oftalmológicos”, destacó el presidente municipal sobre la meta alcanzada.

Para la asignación de este beneficio, la administración municipal realizó jornadas previas de exámenes de la vista en diversos sectores de Santa Catarina, permitiendo diagnosticar de manera oportuna a la población con requerimientos visuales.

Además de reducir de forma directa los gastos del hogar al otorgar el recurso sin costo, la iniciativa busca impulsar el desempeño escolar de los menores, facilitar las actividades cotidianas de los adultos mayores y generar un impacto positivo en la vida familiar del municipio.