Llegará a NL quinto corazón del año para trasplante

El órgano, proveniente del Hospital General de Dolores Hidalgo, Guanajuato, será trasladado en helicóptero por Protección Civil de Nuevo León

La llegada a Monterrey del quinto corazón del año destinado a trasplante se espera este miércoles a las 16:00 horas para ser llevado al Hospital de Cardiología No. 34, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de un comunicado.

El órgano, proveniente del Hospital General de Dolores Hidalgo, Guanajuato, será trasladado en helicóptero por Protección Civil de Nuevo León desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta el Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS, ubicado en la avenida Lincoln.

De acuerdo con el instituto, en la UMAE No. 34, un equipo médico estará listo para realizar el trasplante de inmediato, dando una nueva esperanza de vida a un paciente.