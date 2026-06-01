Llegan supuestos simpatizantes a informe presidencial

Alrededor de 45 personas aproximadamente cabrían dentro de las unidades, las cuales alrededor de 30 camiones rodearon la Macroplaza

Durante el evento de Rendición de cuentas a dos años de la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Nuevo León, realizado en la explanada de los Héroes, sorprendió por la gran cantidad de camiones de personal quienes transportaban a personas, para ocupar los asientos.

Según los supuestos simpatizantes, fueron las mismas dependencias de diferentes municipios pertenecientes al mismo partido político las que informaron que tendrían que asistir.

Alrededor de 45 personas aproximadamente cabrían dentro de las unidades, las cuales alrededor de 30 camiones rodearon la Macroplaza.

Mencionaron que la cita, ya fuera para verse en un punto o pasar por ellos, fue a las 8 de la mañana, e incluso a quienes se les dificultaba trasladarse los recogían directo en su hogar.

Entregan playeras, gorras y alimentos a asistentes

Una vez en la explanada, frente al Palacio de Gobierno, se montaron toldos con sillas, donde se les entregaba una playera y gorra alusiva al informe, así mismo, contaban con toldo de comida y agua.

Al finalizar el evento, los mismos camiones serían los encargados de regresarlos a sus viviendas y municipios correspondientes, en agradecimiento por sumarse al “apoyo”.