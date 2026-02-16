Llegan miles por vacunas a la Explanada de los Héroes

Sin importar los rayos del Sol, la larga fila, y el prolongado tiempo de espera, miles de regios llenaron el macromódulo de vacunación instalado en la Explanada

Sin importar los rayos del Sol, la larga fila, y el prolongado tiempo de espera, miles de regios llenaron el macromódulo de vacunación instalado en la Explanada de los Héroes.

Aunque había también dosis contra influenza y neumococo, la mayoría buscaba protegerse contra el sarampión.

“Yo vine por un refuerzo porque no me acuerdo si la tenía, entonces para no fallarle”, dijo Luis Martínez.

La afluencia era tanta que prácticamente rodeaba la totalidad del perímetro de la plaza.

“Tenemos que protegernos, nos hicimos como una hora y media, pero sí vale la pena porque si no vamos a gastar más en medicinas para que nos curen”, consideró Américo García.

Con sombrillas, gorras, camisas de manga larga y líquidos para hidratarse los regios sortearon el caluroso clima que se registró el domingo.

“Si nos asoleamos por otras cosas, que no nos asoleemos por una vacuna que es algo que sí necesitamos”, platicó Nancy Solís.

El macromódulo operó durante el fin de semana de 8:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, únicamente el sábado se aplicaron 14 mil 753 dosis de las tres vacunas disponibles.