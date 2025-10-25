Info 7 Logo
¡Llegan las mascotas del Mundial 2026 a Monterrey!

Por: Jared Villarreal

24 Octubre 2025, 19:24

Este evento formo parte de las actividades a realizarse en el marco de la próxima Copa Mundial dentro de la Sultana Del Norte.

El Estadio del Monterrey tuvo visitas especiales como parte de la preparación para la gran fiesta del Mundial FIFA 2026 y es que las mascotas oficiales: Zayu, Maple y Clutch fueron presentadas oficialmente en la sede de Monterrey.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.22.27 PM (2).jpeg

Acompañándolos, estuvo la Selección mexicana de Powerchair Football que representarán al país en la próxima Copa América en Estados Unidos y el Mundial a realizarse en Argentina el próximo año.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.22.27 PM.jpeg

También se contó con la presencia del City Host Manager de Monterrey, Alejandro Hütt y Alberto Martínez, presidente de Powerchair México quienes resaltaron el trabajo de los atletas, quienes son jugadores de los equipos regios de Tigres y Rayados.

Al finalizar la convivencia con las mascotas, se realizó un evento privado donde estuvieron autoridades municipales, estatales y miembros del comité organizador del Mundial.

Este evento marco la primera vez que Zayu, Maple y Clutch visitan la sede de Monterrey en los meses previos la justa mundialista.

