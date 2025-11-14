Llegan diputados a Tesorería para dialogar sobre el presupuesto

Legisladores locales y autoridades del gobierno de Nuevo León se encuentran reunidos para conversar sobre el presupuesto 2026

Los diputados coordinadores de las bancadas locales del Congreso llegaron a la Tesorería del Estado para comenzar las negociaciones del presupuesto.

Al lugar llegaron los diputados Jesús Elizondo y Mario Soto, de Morena; Carlos de la Fuente, coordinador del PAN; Heriberto Treviño, del PRI; Perla Villarreal, del PRD; Claudia Chapa, del Verde; Lupita Rodríguez, del Partido del Trabajo, y la priista Lorena de la Garza, presidenta de la comisión de presupuesto.

Así mismo, tambien llegó el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, quien encabezará la reunión junto con el tesorero Carlos Garza.