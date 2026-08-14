Llegan desde Zacatecas unos pulmones para trasplante en San Pedro

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el traslado aéreo inició desde el hangar hacia el Hospital Zambrano Hellion a las 15:06 horas

Un operativo especial fue implementado este jueves en el municipio de San Pedro para recibir unos pulmones provenientes del estado de Zacatecas, destinados a un procedimiento médico.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el traslado aéreo inició desde el hangar hacia el Hospital Zambrano Hellion a las 15:06 horas.

El arribo y la recepción de los órganos en el hospital se concretaron a las 15:21 horas, bajo un operativo coordinado por elementos de Protección Civil estatal.

Para estas labores participó un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, además de personal de la corporación.

El apoyo concluyó sin que se reportaran incidentes de relevancia.