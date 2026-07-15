Llegan apoyos del gobierno estatal a 106 mil mujeres

Destacan alcances del programa, dirigido a jefas de familia y cuidadoras de niños, de adultos mayores y de personas con discapacidad

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El programa estatal "Ayudamos a las Mujeres", consistente en la entrega de 2 mil pesos mensuales, y el retarjeteo para la movilidad gratuita en el transporte público ya está beneficiando a 106 mil amas de casa en Nuevo León.

En un evento masivo con mujeres en la colonia Alianza Real, en el municipio de Escobedo, el gobernador Samuel García destacó los alcances de este programa, dirigido a jefas de familia y cuidadoras de niños, de adultos mayores y de personas con discapacidad.

En el Polideportivo “Alianza Real”, el gobernador dijo que la ayuda ya llega a las 106 mil mujeres, pero el reto es que al finalizar el sexenio el número total de beneficiarias sea de 160 mil ciudadanas.

En el evento, se entregaron las carnet o micas del Retarjeteo para la Movilidad Gratuita.

Este programa consiste en que quienes ya sean beneficiarias de la ayuda económica puedan tener acceso gratuito a los camiones, al Metro y al Transmetro si lo usan en horario de de 10 de la mañana a la una de la tarde, que es la denominada “hora valle”.

El titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión estatal, Félix Arratia, dijo que este apoyo surgió para ayudar a las mujeres, a las que se les reconoce su esfuerzo.

Una mujer mostró un cartelón donde le decía a Arratia: "Eres el más mejor”.

Desde temprano, afuera del Polideportivo, hubo largas filas de beneficiarias para recoger su tarjeta o para recibir la nueva mica que incluye el beneficio del transporte gratuito.