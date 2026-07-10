VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Llegan africanos y franceses al Fan Festival en Fundidora

Por: José Luis Marroquín

09 Julio 2026, 15:00

Compartir
WhatsApp

Los extranjeros que sistireron para ver el Marruecos vs Francia convivieron con los regios, quienes portaban con orgullo la camisa de la selección mexicana

Llegan africanos y franceses al Fan Festival en Fundidora

El partido de cuartos de final entre las selecciones de Francia y Marruecos fue motivo para reunir de nuevo a afición extranjera en el FIFA Fan Festival que se realiza en el Parque Fundidora.

Fanáticos de Francia y africanos acudieron a ver la transmisión del juego que comenzó a las 14:00 horas. 

WhatsApp Image 2026-07-09 at 7.09.11 PM (1).jpeg

Los extranjeros convivieron con los regiomontanos, quienes portaban con orgullo la camisa de la selección mexicana. 

Durante el partido, la afición se tomó fotografías y celebró los goles de los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

WhatsApp Image 2026-07-09 at 7.09.11 PM.jpeg

A pesar de que la selección mexicana fue eliminada, los regiomontanos siguen acudiendo a ver los partidos de fútbol.

Se espera que este fin de semana sea mayor la afluencia de personas que acudan a ver los partidos de cuartos de final y también por la presentación de artistas como es el caso de los Payasónicos.

Comentarios