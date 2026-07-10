Llegan africanos y franceses al Fan Festival en Fundidora

Los extranjeros que sistireron para ver el Marruecos vs Francia convivieron con los regios, quienes portaban con orgullo la camisa de la selección mexicana

El partido de cuartos de final entre las selecciones de Francia y Marruecos fue motivo para reunir de nuevo a afición extranjera en el FIFA Fan Festival que se realiza en el Parque Fundidora.

Fanáticos de Francia y africanos acudieron a ver la transmisión del juego que comenzó a las 14:00 horas.

Los extranjeros convivieron con los regiomontanos, quienes portaban con orgullo la camisa de la selección mexicana.

Durante el partido, la afición se tomó fotografías y celebró los goles de los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

A pesar de que la selección mexicana fue eliminada, los regiomontanos siguen acudiendo a ver los partidos de fútbol.

Se espera que este fin de semana sea mayor la afluencia de personas que acudan a ver los partidos de cuartos de final y también por la presentación de artistas como es el caso de los Payasónicos.