Llegan a albergues ante bajas temperaturas en Monterrey

En Monterrey, el refugio ubicado al interior del Parque Canoas se activó durante las 24 horas del día mientras la temperatura marque un dígito o números negativos.

Con capacidad para atender a 40 personas y la posibilidad de incrementar la cifra en caso de ser necesario, el albergue brinda agua caliente, comida, ropa y abrigo.

Durante la madrugada y mañana del martes, cuando el termómetro comenzó a marcar bajo cero, nueve personas ingresaron al refugio, entre ellas un menor de edad.

"Estaba yo en la Alameda, estaba vendiendo ropa, y yo sabía que las temperaturas iban a descender, lamentablemente.

"Me invitaron los de Protección Civil, y yo no quiero pasar frío por eso opté por venir. Me dió tristeza que mucha gente se queda en la calle porque no quieren aceptar ayuda", comentó Sonia, originaria de Ciudad de México.

Además de la invitación que realizan los cuerpos de rescate durante los operativos por bajas temperaturas, la ciudadanía puede reportar personas en condición vulnerable a través del 911 para que así la autoridad les recomiende pasar a un refugio.

Comentarios