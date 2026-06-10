Llega Somos Grandes a NL para empoderar emprendedores

Más de 25,000 personas se han sumado en 22 entidades de la República Mexicana, aprovechando los talleres, conferencias, capacitaciones y sesiones de networking

La iniciativa Somos Grandes, liderada por Ninfa Salinas para empoderar a empresarios y emprendedores, llegó a Nuevo León con la meta de tejer una red de alianzas y apoyo en pro del desarrollo.

Más de 25,000 personas se han sumado en 22 entidades de la República Mexicana, aprovechando los talleres, conferencias, capacitaciones y sesiones de networking para potencializar sus negocios.

Al destacar la importancia que tiene para la iniciativa el espíritu industrial de Monterrey, el director de Somos Grandes, Alexandro Méndez, inauguró el primer encuentro en el estado este martes.

“Estamos trabajando en reivindicar el rol de los empresarios en México”, dijo. “Una ciudad como esta es próspera por su empresariado, no por sus gobiernos ni a través del gasto público, es a través del esfuerzo que hacen los emprendedores todos los días”.

Por su parte, Alicia Caranza, coordinadora estatal del movimiento, remarcó el acompañamiento que se le brindará a los interesados a sumarse.

“Somos Grandes se trata de espacios, de vincular a líderes, profesionistas, apoyándolos con todas las herramientas para que su camino de emprendedor no sea solitario”, destacó.

Y fue justo ese el sentido en el que giró el primer encuentro, con conferencias para potencializar ganancias en el marco del máximo torneo de futbol en el que Nuevo León será sede.

“Es una gran oportunidad, pero hay que saber capitalizarla, y muchas veces no sabemos hacer el aproximamiento correcto, ahora sí que por el miedo a atreverse a ofrecer nuestro producto o servicio”, dijo la figura del deporte femenil María Eugenia Pérez “Capilu”, quien ofreció una charla.

En ese sentido coincidió la experta en marketing digital Cecy Madero, pues invitó a los asistentes a exponer sus negocios ante la llegada de turistas.

“Estamos en un momento muy importante, podemos aprovechar esta coyuntura para dar a conocer nuestras marcas”, llamó.

También, al impartir un taller didáctico, la consultora Ileana Camiro, ofreció una perspectiva sobre el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para los emprendedores.

“Muy relevante ahorita es el uso de la inteligencia artificial como asistente para generar contenidos, ayudarte a diseñar, todo para activar tu negocio”, destacó.

A través de www.somosgrandes.mx cualquier interesado puede sumarse gratuitamente a la oferta que desde ahora tendrá Somos Grandes en Nuevo León.