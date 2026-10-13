Llega sexto tren para las nuevas líneas del Metro de Nuevo León

El mandatario estatal recibió la unidad, compuesta por seis vagones, en los patios y talleres de Metrorrey, donde se realiza el ensamblaje de los trenes

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El sexto de los 13 trenes que llegarán a Nuevo León hasta abril arribó para integrarse al sistema de las nuevas líneas del Metro, informó el gobernador Samuel García, quien señaló que las unidades conectarán el Aeropuerto Internacional de Monterrey con San Pedro Garza García.

El mandatario estatal recibió la unidad, compuesta por seis vagones, en los patios y talleres de Metrorrey, donde se realiza el ensamblaje de los trenes que darán servicio a las líneas 4, 6 y Aeropuerto y que podrán transportar desde 720 personas hasta 1100, a aproximadamente 70 km/h.

“Hoy estamos recibiendo este sexto tren que se está ensamblando en patios y talleres. 9 hectáreas es lo que mide patios y talleres y de aquí básicamente salen los vagones a la línea 6 y línea aeropuerto y a la línea 6 y línea 4”, comentó el mandatario estatal.

García indicó que las obras del viaducto presentan un avance del 97 por ciento, mientras que las estaciones registran un progreso del 60 por ciento.

Agregó que esperan concluir la colocación de todas las trabes en una o dos semanas.

“Vamos a estar avisando de los avances, ya el viaducto 97%. Estamos a una o dos semanas de terminar todas las trabes de todo el viaducto y vamos en un 60% de estaciones. Ya muchas terminadas, ¿Qué falta? el techo, la membrana, conectar lo eléctrico, conectar los edículos y muy pronto Nuevo León va a probar el nuevo metro, línea 4, línea 6 y línea aeropuerto”, señaló.

Por su parte, Abraham Vargas, director de Metrorrey, explicó que los trenes ya superaron las pruebas dinámicas en China y que, una vez ensamblados, comenzarán las pruebas estáticas antes de subir al viaducto para realizar nuevas evaluaciones de funcionamiento.

El funcionario también destacó los avances en los patios y talleres, donde ya se encuentran las rampas de acceso a las vías principales en ambos sentidos, así como instalaciones eléctricas y la subestación alimentadora y no se descarta que las nuevas líneas del metro, tengan una apertura progresiva.

“Sí las pruebas de aceptación, las pruebas de de integralidad, fueran satisfactorias y tenemos plena seguridad de que los sistemas operan conforme a las especificaciones, pues sí es posible comenzar una operación, como bien lo comentas, progresiva”, añadió.

El gobernador adelantó que la próxima semana podrían anunciar fechas para inauguración de estaciones, mientras que continuará con las gestiones ante el Gobierno federal para concretar convenios y recursos destinados a las obras.