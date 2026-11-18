Con la llegada de esta nueva unidad, avanza de manera paralela el equipamiento del sistema de transporte y la obra civil de los 34 kilómetros del monorriel

El séptimo de los 13 trenes que conformarán las Líneas 4 y 6 del Metro arribó al complejo de Patios y Talleres, ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás, donde también continúan los trabajos de construcción de la infraestructura necesaria para su operación.

Con la llegada de esta nueva unidad, avanza de manera paralela el equipamiento del sistema de transporte y la obra civil de los 34 kilómetros del monorriel, así como del complejo que funcionará como centro de operación, resguardo y mantenimiento de los trenes.

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, explicó que la unidad corresponde al modelo Innova 300 y cuenta con las mismas características que los trenes que han arribado anteriormente, entre ellas una capacidad para 720 pasajeros, ampliable hasta mil, y una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora.

“El tren que arribó es igual al resto con una capacidad de 720 pasajeros que se puede incrementar hasta mil, velocidad de 70 km / h, conducción totalmente automatizada y bueno cumpliendo con todas las normativas y certificaciones de seguridad. El modelo es una innova 300”, explicó Abraham Vargas, director de Metrorrey.

Por su parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó las características tecnológicas de las unidades.

“Tenemos lo mejor en tecnología, estos trenes son los más seguros, son eléctricos, no contaminan, 100% eléctricos, estos trenes además tendrán internet gratuito y seguridad total al C5”, dijo García Sepúlveda.

En cuanto a la infraestructura, el complejo de Patios y Talleres registra un 95 por ciento de avance en la construcción de sus vías operativas internas, las cuales permitirán el desplazamiento de los trenes entre las áreas de resguardo, mantenimiento y conexión con el viaducto.

“Es decir, los apoyos, columnas, capiteles, trabes de rodaduras que permiten el desplazamiento interior en el desplazamiento de los trenes de este punto que son propiamente las cocheras, las áreas de mantenimiento, posteriormente incorporarlos al viaducto”, explicó, el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia Borrego.

Dentro del complejo también continúan los trabajos en el área destinada a los conductores y en el centro de control, espacio desde el que se operarán los sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones.

Finalmente, el gobernador Samuel García agradeció a los habitantes de Nuevo León por la paciencia ante los trabajos.

“Quiero agradecer a Nuevo León por su paciencia. A mi ya me tocó subirme a las pruebas y espero que muy pronto la ciudadanía de Nuevo León se pueda subir”, dijo al recordar que será la línea más metro más larga del continente.