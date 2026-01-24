Llega segundo Black Hawk a Nuevo León para reforzar seguridad

La aeronave permitirá ampliar la cobertura de patrullaje, vigilancia y atención de incidentes en tiempo real, reforzando así la capacidad de reacción

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, anunció la llegada del segundo helicóptero Black Hawk a la entidad, con el objetivo de fortalecer las operaciones de seguridad y vigilancia aérea de la Fuerza Civil.

Durante su intervención, Escamilla destacó que esta aeronave permitirá ampliar la cobertura de patrullaje, vigilancia y atención de incidentes en tiempo real, reforzando así la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo en todo el estado.

“El Black Hawk es una herramienta estratégica para la Fuerza Civil. Nos permite tener presencia inmediata en zonas críticas y aumentar la efectividad de nuestras operaciones”, afirmó el secretario, quien subrayó que la incorporación de esta aeronave forma parte de la inversión histórica en equipamiento y profesionalización de la Policía estatal.

Con este segundo helicóptero, la Fuerza Civil contará con mayor capacidad de despliegue simultáneo y de apoyo a los cuerpos policiales municipales, además de fortalecer la coordinación con la Guardia Nacional y otras corporaciones federales.

Escamilla reiteró que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los neoloneses y continuar mejorando la percepción ciudadana sobre la labor de la Policía estatal.